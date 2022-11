A Fazenda: Iran pede perdão a ex-mulher após traição: 'fui fraco'

"Então vou aproveitar agora todo o público e vou pedir desculpa pra Nane. Me desculpa por ter te exposto aqui. Sóbrio, eu falei sobre isso com uma pessoa que eu imaginei que ela não poderia jogar isso na minha cara de forma tão suja", completou o peão.

"Há dois anos, eu cometi um equívoco, eu dei um tiro no meu pé. Traí, traí a confiança de quem eu não deveria ter traído a confiança. Ela me desculpou, ela me perdoou, mas isso é uma coisa que vou levar pro meu caixão, essa ferida que ficou em mim", disse o ator.

