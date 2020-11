A Fazenda: Internautas apontam novo erro em prova

Pela segunda vez o resultado da prova do Fazendeiro, que consagrou a vitória de Jakelyne Oliveira, é contestada pelos internautas. A web apontou um suposto erro de cálculo e quem deveria ter vencido, segundo eles, era Jojo Todynho.

Na madrugada desta quinta (12), alguns videos e prints foram divulgados pelos internautas, em duas das 24 rodadas, Jakelyne errou a ordem de duas das seis tintas e mesmo assim, teve a pontuação máxima somada ao seu placar.

A tag "prova manipulada" entrou para os assuntos mais comentados no Twitter. Outras reclamação foi que a câmera do PlayPlus não mostrou as pontuações das peoas nas primeiras rodadas.

A Record ainda não se manifestou sobre o assunto, segundo o Notícias da TV.