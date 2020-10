A Fazenda: Internautas apontam erro em vitória de Juliano e Mion explica

Juliano Ceglia venceu a prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (21), mas a vítória foi questionada pelos internautas. Na web, eles apontavam que a prova deveria ser anulada justificando que o peão pegou mais de uma bola do chão.



Na madrugada, de surpresa, Marcos Mion entrou ao vivo e repassou as regras da prova do fazendeiro com Mateus Carrieri, MC Mirella e Juliano Ceglia após repercussão do assunto.

"Toda vez que a gente tem uma prova, os competidores recebem uma explicação muito bem detalhada de todas as regras e o que pode e não pode ser feito. Essa explicação é feita por nós antes da prova entrar no ar para os peões saberem como funciona, certo?", explicou Mion.

"Hoje, durante a prova do fazendeiro, ficou claro que uma vez que acabassem as bolas dos cestos, vocês podiam pegar mais de uma bola do chão ao mesmo tempo para levar a catapulta. Ou seja, nessa etapa, não precisava ser uma bola por vez, certo?".

O trio confirmou a explicação do apresentador. Por fim, Mion sanou todas as dúvidas existentes dos internautas quanto a prova.