Fernandinho Beat Box foi o primeiro eliminado da 'Fazenda 12' com 22,45% dos votos. O peão disputou a roça com o jornalista Cartolouco e a vice ex-miss bumbum Raissa. A eliminação aconteceu nesta quinta-feira (17).

O jornalista foi o primeiro peão liberado pelo apresentador Marcos Mion e foi recebido com muita festa pelos demais participantes. Já Raissa comemorou com as meninas sua volta para a sede.