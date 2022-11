A Fazenda: Deolane conta qual a sua 'roça dos sonhos'

"Semana que vem a gente pode tentar isso aí, né? Voltando uma de nós fazendeira", respondeu Moranguinho, que disputa a prova do fazendeiro com Bia e Babi na noite de hoje. "Fazendeira e ainda pegando o lampião! Vamos ter que conseguiu isso", continuou a ex-dançarina.

Deolane Bezerra conversou com as suas aliadas sobre a reta final do jogo durante a madrugada desta quinta-feira (23) em A Fazenda 14. Ela contou qual a sua "roça dos sonhos" no reality: colocar os três homens restantes: André, Iran e Pelé.

