A Fazenda: Com recorde de votação, Rodrigo Moraes é o terceiro eliminado

Em uma noite inesquecível de "A Fazenda 2020" (RecordTV), onde a roça bateu recorde de votação de toda história do programa, Rodrigo Moraes foi eliminado. O apresentador foi o menos votado na terceira roça desta edição, com 25,63%, sendo superado por Biel (32,73%) e Raissa Barbosa.

A fazendeira Carol Narizinho indicou Rodrigo Moraes. Depois disso, a casa fez a votação em aberto e com 6 votos, sendo a mais votada, Raissa Barbosa foi para a roça. De acordo com o regulamento do programa, o participante mais votado da casa puxa alguém para a roça. Biel foi o escolhido pela modelo. O quarto peão a formar a roça, foi Cartolouco, o último a ser salvo na dinâmica do "Resta 1". Logo depois, o apresentador Marcos Mion revelou o poder da chama verde que estava com Lipe Ribeiro e que indicava que ele deveria trocar algum roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro, por outro peão. Lipe tirou Cartolouco da roça e mandou Juliano Ceglia.

Mas o jornalista esportivo conseguiu se safar da berlinda. Juliano venceu a prova do fazendeiro ontem e, além de conquistar o chapéu, foi salvo da roça.