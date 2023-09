A Fazenda: Cezar aconselha Cariúcha a parar de 'pegar no pé' de Lucas

Cezar, então, aconselhou Cariúcha a "segurar a onda". "Se ficar batendo nele [Lucas], xingando, ele vai virar um mártir e vai ganhar o prêmio. Então convive com ele com respeito." A cantora concordou com o ex-BBB. "Eu pensei nisso, que ele vai crescendo aos poucos." Cezar ainda afirmou que o público pode ficar do lado de Lucas e contra Cariúcha. "O público pega [o lado da] a pessoa que está sendo injustiçada ou desrespeitada, porque ele é uma pessoa boa. Não é legal ter atitudes de explosão, tem que controlar as palavras."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.