A Fazenda: Cartolouco, Raissa, Fernandinho e Rodrigo estão na primeira roça

A primeira roça de 'A Fazenda 12'foi formada nesta terça-feira (15) e a edição trouxe uma novidade: agora são 4 peões na disputa pela permanência no reality.

Os peões Fernandinho Beat Box, Lucas Cartolouco, Raissa Barbosa e Rodrigo Moraes são os primeiros peões que correm risco de sair do programa. A votação teve início após JP Gadêlha, o vencedor da prova de fogo, escolher com qual poder ficaria: o com a chama vermelha ou verde. Ele escolheu ficar com a vermelha, o que o dava direito de anular o voto de 2 pessoas, e deu o poder verde para Carol Narizinho, que poderia trocar de lugar com alguém da baia.

A ex-panicat escolheu trocar de lugar com Victoria, que estava já estava imune. A fazendeira da semana Jakelyne Oliveira indicou Lucas Cartolouco. Depois, os participantes tiveram a votação aberta. O mais votado é o segundo a ir para a roça. Raissa Barbosa recebeu 8 votos e foi para a berlinda. Como ela foi a mais votada pela casa, Raissa teve o direito de puxar alguém da baia para a roça e Raissa escolheu Fernandinho Beat Box. O quarto e último peão a fechar a roça foi escolhido através de uma dinâmica do "resta 1". Os peões escolhiam quem gostariam de salvar da roça. Quem sobrasse por último estava na roça, que sobrou para o Rodrigo Moraes.

A novidade da edição é o 4º participante, no caso Rodrigo, teve que vetar um dos peões que já estava na roça, da prova do fazendeiro que acontece nesta quarta-feira (16). A prova dá a chance de um dos participantes da berlinda, de se safarem e ainda ganharem o tão sonhado chapéu. Rodrigo vetou Raissa da prova, e a vice-miss bumbum é a primeira 100% confirmada na roça.