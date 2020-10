A Fazenda: carro de som 'invade' reality e reação de Lidi agita web

Um carro de som em frente à sede da 'Fazenda', em Itapecerica, no interior de São Paulo agitou a web neste sábado (10). De acordo com o site UOL, um motorista ousado teria passado em frente ao reality tocando o hit "É Tarde Demais", uma das músicas mais conhecidas do Raça Negra.

um carro de som passando perto da sede da fazenda tocando raça negra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



o brasileiro desconhece a palavra limite pic.twitter.com/PgddFQU0UB — sgt. peppers, a banda de corações solitários (@WhrrLey) October 10, 2020

A atriz Lidi Lisboa foi que presenciou o som, e ao ouvir a música começou a cantar. A atitude da peoa movimentou as redes sociais, isso porque o clássico já deu briga no programa. Ainda de acordo com o site, Lidi e Luiza Ambiel se desentenderam durante o confinamento, depois que a Ambiel ouviu a peoa cantando 'É tarde demais'. A ex-"Banheira do Gugu" confidenciou que a canção foi um presente de Luiz Carlos, vocalista do grupo.