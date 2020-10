A Fazenda: Carol Narizinho é a quinta eliminada com 29,51%

A roça desta quinta-feira (15) bateu um novo recorde de votação e o público eliminou a ex-panicat Carol Narizinho com 29,51%. A cantora Tays Reis foi a mais votada e recebeu 37,47%, seguida por Biel, com 33,01%. O funkeiro foi o primeiro peão a ser salvo e liberado por Marcos Mion para voltar para a sede.

Após a eliminação de Narizinho, Tays voltou correndo para sede e comemorou bastante na sala com os outros peões.

A formação da roça se deu com a indicação da fazendeira Luiza Ambiel que mandou Tays Reis para a berlinda. Já Carol Narizinho foi a mais votada da casa, recebendo 5 votos. Ela puxou um peão da baia para a berlinda e Carol puxou Biel. Na dinâmica do "Resta um", Mariano acabou sobrando e automaticamente caiu na zona de risco. Seguindo o protocolo do programa, o último peão a formar a roça precisa vetar alguém da prova do fazendeiro. Mariano escolheu vetar Biel, que, segundo ele, é um forte concorrente de provas.