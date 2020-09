A Fazenda: Biel se refere a Jojo Todynho como 'cramulhão' e revolta web

A treta entre Biel e Jojo Todynho em 'A Fazenda' rendeu nesta segunda-feira (28). Em conversa com Juliano Ceglia, Cartolouco e Rodrigo Moraes, o jovem chamou a funkeira de 'cramulhão', que significa 'coisa ruim', 'diabo', 'filho do capeta', etc.

“Agora, Imagina se eu vou pra prova e perco e chamo o cramulhão (se referindo a peoa)”, disparou Biel para os amigos. “Fiquei pensando nisso”, concordou Juliano. “Tava com isso na cabeça. Acho que eu só não peguei o ovo de ouro por causa disso.Porque eu ia agir com emoção e talvez não seja hora disso [levar a funkeira para a baia] ainda e eu ia agir com emoção”, completou o cantor.

Os internautas reprovaram a declaração do artista. Ainda na tarde de hoje Mariano conversou com Jojo tentando apaziguar os ânimos no reality. "Se eu cheguei ao ponto de mandar ele tomar no c*, alguma coisa aconteceu, eu não sou doida, eu não rasgo dinheiro", disparou ela ao afirmar que não vai se desculpar com o funkeiro.

Confusão entre os dois

No último domingo (27), Jojo Todynho surtou com o cantor, que segundo ela, não vem cumprindo as tarefas após punições em decorrência da festa de sexta-feira.