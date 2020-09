A Fazenda: Biel, Juliano Ceglia, Rodrigo e Raissa formam a roça

Biel, Juliano Ceglia, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa fora indicados para a formação de mais uma roça em 'A Fazenda 12', nesta terça-feira (29).

A ex-panicat Carol Narizinho é a fazendeira da semana e indicou Rodrigão. Ele a indicou na semana passada, quando ganhou a liderança da fazenda.

A ex-vice Miss Bumbum Raissa foi a mais votado da casa, com 6 votos. Seguindo o regulamento do reality, a pessoa mais votada pela casa deve puxar um peão da baia para a berlinda e a modelo escolheu Biel. Cartolouco sobrou na dinâmica do "resta um", onde os peões salvam outro participante e o que resta por último, vai para a roça. Mas o nervosismo de Cartolouco durou pouco. Após a dinâmica do 'resta um", Mion revelou aos peões o poder da chama verde, que estava com Lipe e que indicava que ele deveria trocar algum roceiro, exceto o indicado pelo fazendeiro, por outro peão. Lipe trocou Cartolouco por Juliano Ceglia.