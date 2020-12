A Fazenda: Biel, Jojo Todynho e Lidi Lisboa formam 1ª roça especial

O apresentador Marcos Mion anunciou a formação de duas roças especiais neste domingo (13) em 'A Fazenda 12'. Ele explicou que a partir dessas roças, o público vai conhecer os 4 finalistas do reality da RecordTV.

"Chegamos ao vivo para todo o Brasil, com uma noite de emoção em dose dupla. Hoje, ao invés de uma, a gente vai formar duas roças. Atenção, vocês se lembram que eu falei que eram roças especiais. É porque dessas, que vão sair os 4 finalistas da Fazenda 12", afirmou Mion.

