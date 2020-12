A Fazenda: Biel, Jojo, Lipe e Stéfani disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão

A Fazenda 12 chegou ao fim nesta quinta-feira (17) após um pouco mais de 3 meses de confinamento.

Os 4 peões finalistas, Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão a um passo do prêmio de R$ 1,5 milhão. Nesta terça-feira (15), a última eliminada foi a cantora Tays Reis, que recebeu 29% dos votos do público, em uma disputa eletrizante contra Lipe e Sté. Os participantes Jojo e Biel foram a primeira dupla definida na final depois de disputar a berlinda com a atriz Lidi Lisboa, que foi eliminada ainda na segunda.