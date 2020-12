A Fazenda: Biel, Jake e Jojo estão na roça

Após a prova do fazendeiro, em que Lidi Lisboa venceu e escapou da roça, os peões Biel, Jake e Jojo disputam os votos do público para permanecerem em 'A Fazenda'.



A roça foi formada nesta terça-feira (01) quando Jakelyne Oliveira foi indicada por Mateus Carrieri. Dando sequência, Biel foi o mais votado da baia e puxou Lidi Lisboa, que se livrou da roça, vencendo a prova do fazendeiro. Com o 'poder da chama vermelha' em mãos, Lidi Lisboa colocou Jojo Todynho para ocupar o último banquinho da berlinda.