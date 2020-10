A Fazenda: Biel, Cartolouci, Jojo Todynho e Luiza Ambiel estão na roça

Mais uma roça de "A Fazenda 2020" (RecordTV) está criada. A formação aconteceu na noite de hoje e pôs na berlinda Biel, Cartolouco, Jojo Todynho e Luiza Ambiel. Com uma reviravolta causada pelo poder da chama vermelha que estava com Lucas Maciel, e que indicava que o dono do poder deveria repassar todos os votos que qualquer peão recebeu, para outro peão. Lucas escolheu tirar todos os votos de Biel e passar para Cartolouco, colocando o aniversariante na roça, ao lado de Jojo Todynho, indicada pelo fazendeiro Juliano Ceglia. Biel chegou a estar na roça por uma decisão do fazendeiro, que teve que desempatar entre ele e Cartolouco.

Os dois receberam 6 votos cada. Com o poder da chama vermelha, Cartolouco herdou os 6 votos de Biel, somando 12. Seguindo o regulamento do reality, a pessoa mais votada pela casa deve puxar um peão da baia para a berlinda e o jornalista puxou Luiza Ambiel, fazendo a atriz cair no choro. Já para o azar de Biel, ele foi o último peão a ser salvo na dinâmica do "Resta um" e voltou para a roça. O último participante a formar a roça tem o direito de vetar um dos roceiros da prova do fazendeiro que acontece nesta quarta e que, além de dar o chapéu mais desejado do Brasil, livra o vencedor da berlinda. Biel vetou sua grande rival, Jojo Todynho.