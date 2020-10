A Fazenda: Biel, Carol Narizinho, Mariano e Tays Reis formam a roça

Os peões Biel, Carol Narizinho, Mariano e Tays Reis formaram a roça desta terça-feira (13), em 'A Fazenda 12'.

A fazendeira Luiza Ambiel votou em Tays. A casa deu 5 votos contra a Carol Narizinho. Como a ex-panicat foi a mais votada, ela teve que puxar um peão da baia para a berlinda e Carol puxou Biel. Já Mariano foi o último a ser salvo na dinâmica do "Resta um". Seguindo o protocolo do programa, o último peão a formar a baia precisa vetar alguém da prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (14) e livra um deles da roça. Mariano vetou Biel.

Lipe Ribeiro, que tinha os poderes do lampião em suas mãos, escolheu ficar com o poder da Chama Vermelha e deu o poder da Chama Verde para Lucas Maciel. O dono deste poder deveria trocar os 4 peões da baia por 4 peões da sede. O apresentador mandou Biel, Mariano, Mateus Carrieri e Victória Villarim. Já o poder da Chama Vermelha, escolhido por Lipe, é votado pelo público e esta semana indicava que o dono do poder e mais um peão escolhido por ele, estariam imunes à votação. Ou seja, Lipe já estava imune e deu a outra imunidade para Lucas Maciel.