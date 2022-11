A Fazenda: Babi, Bia, Kerline e Moranguinho estão na roça

Bárbara, Bia, Kerline e Moranguinho estão na roça em A Fazenda 14. Mas, somente Kerline não disputará a prova do fazendeiro após ser vetada por Bia.

A fazendeira da semana, Deolane indicou sua principal rival no reality, a Babi. "Meu voto de hoje não é diferente do que as pessoas estão vendo. É na Babi. É uma pessoa extremamente maldosa, rainha do drama, filhotinha da Deborah que ficou aqui, sempre querendo cancelar as pessoas, que as pessoas se prejudiquem", justificou.

Pela votação entre os peões, Moranguinho foi a mais votada e ocupou o segundo lugar no banquinho. Em seguida, a esposa do Naldo escolheu Kerline que estava na baia para a roça. E Bia Miranda sobrou na dinâmica do Resta UM completando os indicados para a berlinda.