A Fazenda: Após votação relâmpago, Victória Villarim é eliminada da roça

Em noite emocionante de eliminação em 'A Fazenda 12', a sétima eliminada do reality é a influencer Victória Villarim, com apenas 19,24%. Ela disputou a preferência do público com os peões Lipe Ribeiro e Tays Reis.

O influencer foi o primeiro a ser salvo, com 51% dos votos. Em seguida, o apresentador Marcos Mion anunciou a permanência da cantora Tays, que recebeu 21,76% dos votos.



A votação relâmpago aconteceu após a decisão da Record de suspender a roça, e refazer a prova do fazendeiro. Isso porque a produção errou na contagem da pontuação dos peões durante a dinâmica.