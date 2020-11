A Fazenda: após surpresas, Mirella, Jojo, Mateus e Stéfani formam a roça

A décima roça de 'A Fazenda 12' começou a ser formada nesta terça-feira (17). Os peões MC Mirella, Jojo Todynho, Mateus Carrieri e Stéfani estão na zona de risco.

A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira indicou Mirella. Em seguida, foi a vez de Mateus, que foi o mais votado pela casa com 4 votos. E de acordo com as regras do jogo, o participante mais votado pela casa deve puxar alguém da baia para acompanha-lo na roça e Mateus escolheu Stéfani Bays. O influencer Lipe Ribeiro recebeu o poder de Mariano e teve que escolher um peão da sede para sentar no quarto banquinho. A escolhida foi Tays Reis.

Como divulgado anteriormente, a roça dessa semana contaria com mais um banquinho. A vaga surpresa foi definida através da dinâmica do "resta um". Jojo acabou sobrando e foi parar na berlinda. Após isso, Mariano revelou o que indicava o 'poder da chama verde': O dono do poder tinha que salvar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro e vetar um dos quatro roceiros restantes da prova do fazendeiro de amanhã. O sertanejo salvou então Tays Reis e vetou Mirella da disputa desta quarta-feira (18).