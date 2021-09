A Fazenda 13: Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika formam primeira roça

A primeira roça de "A Fazenda 13" começou a ser formada, nesta terça-feira (21), e já tem na berlinda Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika. No entanto, apenas Liziane, Solange e Erika disputam a prova do fazendeiro e a vencedora pode se livrar da roça.

O fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou o cantor Nego do Borel. Em seguida, Liziane Gutierrez foi a mais votada entre os participantes. Ela tinha o poder de puxar alguém para a roça e escolheu Solange Gomes. No jogo 'resta um', Erika Schneider sobrou e com o poder do veto, mandou Nego do Borel direto para a berlinda.