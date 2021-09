A Fazenda 13: Dayane retribui carinho e divide cobertor com Nego do Borel

Logo na primeira noite de confinamento, Nego fez carinho na modelo , mas logo tratou de deixar claro em conversa com Tiago Piquilo que não pretende se relacionar no reality.

Os dois deitaram juntos, a modelo fez carinho no rosto de Nego e depois os dois entrelaçam as mãos.

Dayane Mello retribuiu o carinho a Nego do Borel e dormiu dividindo o cobertor com o cantor na madrugada desta sexta-feira (17).

