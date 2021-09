Famosos acusam Day de racismo em A Fazenda ao falar que ‘beleza branca' é 'mais elegante'

"Eu não quero mais pegar sol, não posso. Você sabe que não posso ficar muito morena para o meu trabalho, né?", disse, conversando com o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo. "Tem que ser branquinha porque as campanhas não querem muito morena". "Eles querem uma beleza em um corpo mais elegante do que muito... Morena, sabe?".

esse comentário da Dayane foi extremamente racista, nao adianta passar pano, ela dizendo que as marcas querem um corpo branco pq é mais elegente so mostra o quanto mulheres negras sao hipersexualizadas e isso é deprimente #AFazenda pic.twitter.com/L3IDXtKxHK

