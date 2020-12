Fã cria robôs e monta central para manter Biel em A Fazenda

Biel pode estar a caminho de vencer "A Fazenda 2020". Isso porque os fãs do cantor estão investindo pesado nos votos a ele, e inclusive usando artimanhas para driblar a votação da Record.



Um vídeo publicado por um fã no Twitter mostra computadores e celulares votando a favor do artista. Segundo o site Notícias da TV, o internauta criou robôs e uma central para essa finalidade.

Em reação ao vídeo, telespectadores do programa se revoltaram com o fato de isso ser ignorado pela Record. "No BBB, quando começaram a usar 'autoclick', o Boninho mudou o jeito de votação, bloqueou IP e descontou os votos por 'autoclick'. Na Fazenda, eles não estão nem aí, só querem quebrar o recorde do BBB", escreveu um. "É por isso que o Biel fica em todas as roças. Os robôs ficam a todo vapor", comentou outra.

Recentemente, a eliminação de Raissa deixou fãs do programa surpresos e revoltados. A ex-Miss Bumbum era uma das participantes mais queridas do reality show.