Ex-peões retornam para A Fazenda neste domingo; Entenda

"No final, o líder do time que juntar mais grana está salvo de uma roça especial que vai ser aberta ao vivo", completou.

O grupo com exceção de 6 participantes vão participar de uma prova com os colegas confinados. "Vai rolar uma prova premiada com a presença dos eliminados da temporada. Cada peão do top five vai liderar um time, e esses times vão se enfrentar em vários desafios que valem prêmios e dinheiro para todo mundo", explicou Adriane Galisteu antes da eliminação de Moranguinho.

