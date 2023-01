Ex participante de 'A Fazenda' é preso suspeito de espancar filho de 5 anos

O ex participante de A Fazenda, José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, foi preso nesta segunda-feira (23), suspeito de espancar o filho de 5 anos de idade, no Rio de Janeiro.

A criança chegou a um pronto-socorro com uma fratura no ombro, escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo. Além de apresentar hematomas e marcas de cigarros nas pernas. Durante o atendimento médico, José Lucas ameaçou o filho dizendo: "Você vai me pagar", enquanto fazia um sinal com as mãos, como se fosse degolá-la.

Ao ser questionado, o ex-participante do reality negou as agressões e disse que as fraturas foram causadas em uma brincadeira.

O Ministério Público pediu a prisão de José Lucas.