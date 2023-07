Ex de Jojo Todynho, Lucas Guimarães, é confirmado em A Fazenda 15

A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro e o colunista Leo Dias já está sondando sobre os participantes. O jornalista descobriu que Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, está confirmado no reality da Record.

O ex-militar já até assinou o contrato, segundo o colunista Gabriel Perline, do IG. Determinado a se dar bem no reality, Lucas teria contratado uma equipe de assessoria com experiência em programas de confinamento.

Lucas Guimarães ficou conhecido na mídia após o casamento com a cantora Jojo Todynho, vencedora da A Fazenda 12. Os dois protagonizaram várias polêmicas expostas na mídia durante o matrimônio.

Em novembro do ano passado, Jojo anunciou o fim do casamento com Lucas. "Tenho dentro de mim uma coisa: 'Quem não ama, não vive'. Sou uma mulher muito intensa. Quando boto algo na minha mente, não tem quem tire. Sou assim e pago muito o preço por ser assim, mas tudo para mim, foi como um aprendizado”, declarou ela na época.