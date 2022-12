Ex-aliados em A Fazenda: André, Bia e Moranguinho estão na roça

Os ex-aliados em A Fazenda 14, André Marinho, Bia Miranda e Moranguinho se enfrentam na roça na disputa pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão. Com exceção de Bia, os peões participaram da última prova do fazendeiro junto com Babi, mas a ex-paquita levou a melhor e se livrou da berlinda.

Ao fim do programa ao vivo desta quarta-feira (07), os três peões pediram o voto do público para continuarem no reality rural.