Erasmo Viana causa revolta ao sugerir atirar em gays com arma de paintball

Erasmo Viana causou nas redes sociais após sugerir que atiraria com arma de paintball em gays que fazem sexo no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Tudo começou quando Gui Araújo contava sobre sua rotina noturna de corrida no local durante o Natal. "Em dezembro ele fica aberto até meia-noite, porque tem a árvore, aí direto eu chegava lá 22h30 e ficava correndo até meia-noite".

O ex-marido de Gabriela Pugliesi então disse que vários gays fazem sexo no local público. "Quem treina lá, como eu que corro todo dia de manhã, você vê os papéis melados de merda no chão, camisinha pra caralho, quando você corre dentro do mato, a noite os caras vão transar lá", relembrou. O peão sugeriu então de ir com uma arma de paintball "acertar" os gays que fazem relações sexuais no local público. "Aí você encosta, fica transando, no outro dia quem vai correr pega toda a rebarba. Eu falei, velho, um dia vou pegar uma arma de paintball, a noite só dando pau lá.

A “solução” do peão não foi bem vista nas redes sociais e gerou diversas críticas.