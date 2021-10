Erasmo afirma que Marina 'dava mole' e adms de peoa desmentem ao exibirem prints

Erasmo Viana usou a tarde livre em "A Fazenda 13" (RecordTV) para disparar críticas e supostas revelações sobre Marina Ferrari. Porém, a equipe da peoa não deixou barato e apresentou prints antigos de conversa dos dois no Instagram antes do confinamento. Após chamar a influenciadora de peso morto, o modelo fitness contou para Rico que Marina supostamente "dava mole" para ele enquanto ele se relacionava com a ex-peoa Érika Schneider.

"Eu tava na casa do Carlinhos Maia… É, pô! [Ela] ficava mandando mensagem pra mim querendo me encontrar lá… Tem tudo no meu direct. Eu vou falar agora, os administradores…", disse o peão para Rico.

Depois da repercussão das falas do peão, os adms de Ferrari provaram que Erasmo reagia aos stories da peoa com emojis de palmas, fogo e até respostas sugestivas.