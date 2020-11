Enquete acirrada aponta quem pode ser eliminado de 'A Fazenda 12'

A roça de "A Fazenda 12" desta quinta-feira (19), com Mateus, MC Mirella e Stéfani pode ser tensa e bem acirrada. As enquetes que costumam prever quem será eliminado, apontam uma indecisão do público entre as duas participantes.

O único que parece estar 'salvo' da eliminação é Mateus. Na enquete parcial do Notícias da TV, Stéfani aparece com 15,57% dos votos para ficar, enquanto Mirella com 20,48%. Mateus aparece com 63,95%.

No Uol, a enquete aponta para Mateus como o mais querido para ficar, com 48,82%. Mirella em sequência, com 27,06% e Stéfani com 24,12%, apontando para uma possível eliminação da ex-De Férias com o Ex.