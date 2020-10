Duda Castro rebate Biel após funkeiro falar sobre casamento tóxico

Volta e meia, Biel fala sobre a ex, Duda Castro em "A Fazenda 12". Os dois, que moravam juntos nos EUA, protagonizaram um escândalo em 2018, com troca de acusações de agressão. Duda não anda deixando por menos e rebate o que o ex fala.

Neste domingo, Biel desabafou sobre o casamento conturbado com a modelo e disse que ainda a ama muito e que sonha em construir uma família com ela, e que os dois são casados até hoje porque "se gostam muito" e "não conseguem se divorciar". Ele admitiu que o relacionamento era tóxico, mas colocou a culpa em cima de Duda. A conversa com Luiza Ambiel começou quando o funkeiro lembrou do copo que Raissa atirou nele durante uma confusão:

Uma publicação compartilhada por @cutucadasam_ em 4 de Out, 2020 às 12:49 PDT

"Ninguém liga pro que 3 anos atrás aconteceu comigo e minha namorada, jogou um copo na minha cara. Numa discussão, ela me deu um tapa e deu uma copada na cara", disse. "Essa cicatriz é disso?", perguntou Luiza. "É", confirmou Biel, que continuou: "Ninguém aqui entende pro meu passado, mas tenho que entender o dos outros. Se quer jogar água na minha cara, cê lembra que a minha ex jogou um copo na minha cara?". "[eu lembro] Sempre que alguém me ataca… Porque a minha ex acordava me atacando. Ela via coisa de relacionamentos passados e me cobrava como se fosse coisa que aconteceu ontem, tacando o celular em mim. Foi tóxico demais. E eu a amo. Sonho, tenho esperança em voltar. Quando eu penso em construir família eu penso nela", disse.

Duda Castro rebate

Complicado.... pic.twitter.com/m9gx4uqsdI — DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) October 4, 2020

No Twitter, Duda compartilhou um vídeo do próprio Biel, de alguns anos atrás, para desmentir o funkeiro. Na imagem, Biel aparece falando que quer se divorciar da modelo, mas ela se recusava. Já agora, em "A Fazenda", ele diz que os dois não se separavam porque se amam. "Eu sou casado com ela ainda. A gente se casou e não divorciou até hoje porque a gente se gosta muito e não consegue divorciar. Então por mais que a gente viva em pé de guerra, a gente vive porque não consegue viver em paz. Mas ao mesmo tempo não quer se divorciar".

"Complicado...", se limitou a escrever Duda na legenda.