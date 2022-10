Deolane reclama de ser chamada de 'chifruda' por Tati: 'Ela é baixa'

Deolane não gostou nenhum pouco de ser chamada de 'chifruda' por Tati Zaqui em A Fazenda 14. Ela relembrou a discussão que teve com a peoa, que já foi eliminada do reality.

"Se f*deu! Espero que saia! Pau no seu c*", gritou a advogada após a prova do fazendeiro vencida por Bia.

Tati não ficou calada e rebateu: "Sua chifruda!". A funkeira fez referência às traições de MC Kevin, ex-marido de Deolane, que morreu em 2021 ao tentar pular da varanda do quinto andar de um hotel para não ser pego com uma amante no quarto de hotel em que estava hospedado com a advogada.

"A Tati achou que o 'chifruda' dela ia me incomodar. Acho que ela estava guardando isso", relembrou Deolane.

"Mas você viu que foi muito na maldade?", comentou Lucas. "Ela estava guardando mesmo. Demorou um mês para falar", adicionou o ator.