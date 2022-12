Deolane é vetada da final de A Fazenda após live detonando Record

Após ser retirada por seus familiares do reality ‘A Fazenda‘, Deolane Bezerra decretou guerra contra Record TV ao realizar uma live onde prometia “expor” várias irregularidades que a emissora teria cometido durante a sua participação.

Na live transmitida em seu canal do Youtube, na noite de terça-feira (08), para mais de 500 mil pessoas simultâneas, a ex-participante expôs cláusulas contratuais sigilosas de seu acordo com a emissora. A ex-peoa ainda fez graves acusações, como a de que teria sido mantida em cárcere privado, teria recebido regalias que outros participantes não poderiam, questionou a emissora de pagar um cachê maior por sua participação do que aos outros, e além de acusar a produção do reality rural de fornecer alimentos vencidos para os participantes, a doutora acusou a direção de manipular o jogo o tempo todo.

Depois das graves acusações que a ex-participante desferiu contra a emissora paulista, a direção geral da rede de televisão passou uma circular para todas as produções, proibindo a participação de Deolane Bezerra em qualquer programa da casa. A advogada também foi vetada de voltar ao programa, para participar das atividades previstas no fim do reality com todos os outros participantes.