Deolane dispara sobre Moranguinho: 'não é mais quem eu conheci'

"Essa Morango de depois do programa não é a pessoa que eu conheci. E eu desejo muito que ela seja feliz, de todo o meu coração. Ela pode falar que eu sou venenosa e tudo mais. Mas tudo o que ela falar depois de sair [do reality], devido a conversas com terceiros, não me afeta", finalizou Deolane.

"Ela foi uma pessoa muito verdadeira e justa dentro do programa. Eu ficava mais perto dela do que da Pétala, que se aproximou muito da Bia. [...] Tenho muito carinho pela Morango que eu conheci lá dentro", afirmou Deolane.

A amizade entre Deolane Bezerra e Moranguinho azedou após A Fazenda 14. Durante participação especial no podcast PodCats, de Camila Loures e Lucas Guimarães, a advogada falou sobre as polêmicas envolvendo a relação das duas.

