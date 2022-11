Deolane comemora ao vencer prova do fazendeiro

"Foi um momento muito importante. Na metade do jogo, quando eu vi que a diferença [para os outros participantes] era muito grande, comecei a me emocionar. Mas sempre mantendo o pé firme, com medo de achar que já estava ganho", afirmou Deolane ao conversar ao vivo com a apresentadora Adriane Galisteu.

"Deus é justo demais!", gritou Deolane. Ela abraçou as aliadas do grupo A: "Eu sabia!", disse Moranguinho.

Deolane comemorou ao vencer a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (17), em A Fazenda 14. Com a vitória, ela escapou de ir para a roça após ser indicada por Babi.

