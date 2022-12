Deolane Bezerra confirma festa para fãs após final da 'Fazenda 14'

Nos Stories, Deolane afirmou que a festa prevista para acontecer amanhã, no dia da final do reality, acontecerá na próxima quarta (21).

Deolane Bezerra, uma das ex-peoas de "A Fazenda 2022" (RecordTV), decidiu realizar a festa destinada aos fãs após o fim do reality. A advogada, que havia desistido do evento, justificou o motivo de ter voltado atrás da sua decisão.

