Deolane bate-boca com Deborah e é acusada de agressão: 'Você é um lixo'

Durante a madrugada desta sexta-feira (07), Deolane foi tirar satisfação com Deborah depois de saber que Pétala, sua amiga no reality, teria pedido para desistir do reality por causa da ex-Power Couple.

Deolane foi intimidar Deborah por causa de Petala #AFazenda



pic.twitter.com/tu5Rtnk7o5 — Dantas (@Dantinhas) October 7, 2022

"O que você estava ironizando quando a Pétala estava olhando as fotos dos filhos dela? Por que você estava tirando uma com a cara dela?", perguntou Deolane para Deborah.

"Por que você está vindo falar comigo agora?", rebateu Deborah. "Ela chorando e você foi tirar uma com a cara dela?", continuou a advogada. "Quantas vezes eu chorei e fizeram isso comigo?", disse a atriz. "Eu não quero saber de você. Ela estava olhando as fotos dos filhos dela. Eu queria te arrebentar, sua filha da p*ta", gritou Deolane.

Tiraram as câmeras do ar e Deborah acusa Deolane de agressão #AFazenda



pic.twitter.com/6viW5hzLAx — Dantas (@Dantinhas) October 7, 2022

As duas iniciaram uma discussão dentro do quarto e, em seguida, as câmeras do Play Plus foram cortadas. Quando as imagens retornaram para o o público, Deborah já estava acusando Deolane de agressão.

"Você me agrediu e me ameaçou, tomara que o programa te puna! Você me pressionou contra a madeira [do baú] e machucou minha perna. Pegou a garrafa e ameaçou bater em mim, e ainda cuspiu na minha cara", disse a peoa.

Os internautas pediram a expulsão de Deolane. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter.