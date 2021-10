Dayane e Rico fazem as pazes após desentendimento: 'te amo'

Dayane Mello e Rico Melquiades fizeram as pazes, na madrugada desta quinta-feira (28), em A Fazenda 13. Eles haviam se desentendido depois que Day afirmou que não concorda com o lado explosivo do humorista e optou em ficar distante para preservar a sua imagem pensando em sua filha.

"Eu gosto muito de vocês. Eu senti falta de você e da Aline ontem", desabafou Rico Melquiades.

"Você me ensinou que, independente de tudo, não podemos perder o brilho e a fé. Eu aprendi muita coisa com você, Rico. O mundo está carente de pessoas humanas. Todo mundo tem seu grau de loucura, mas a humanidade está carente de pessoas humanas", declarou.

"Se por um momento esses dois dias eu me afastei, é porque eu realmente, principalmente, essa semana tô com saudade da minha filha, mas eu tô sofrendo. Quando você chega e fala do que vai acontecer daqui uma semana, isso me faz ficar muito mal porque fico trabalhando a mente pra ficar bem. Isso é você, é frenético, você gosta dessa vida, porque não tem filho, porque você tem uma família. Você já tem uma estabilidade, já tem a sua casa e eu ainda tenho muito a conquistar. Você já conquistou e eu não. Não vou deixar nenhuma amizade me desestabilizar, principalmente, porque sou uma pessoa que não tô pensando na final, tô pensando no dia de hoje porque não sei amanhã. Então, todo dia ter uma pessoa a não viver isso e viver o lá fora me prejudica porque mentalmente tô trabalhando para ficar bem, tá entendendo? Não é pelo o que você é", desabafou Day.