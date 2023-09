Confira a lista completa dos participantes do Paiol em A Fazenda 15

A nova temporada de A Fazenda estreia nesta terça-feira (19), às 22h30 (horário de Brasília), na TV Record, mas a emissora preparou a pré-estreia do reality para apresentar os participantes que estão no Paiol e disputarão uma vaga para entrar no reality.

Nesta edição, dos 10 participantes apenas 4 conseguirão concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão após votação do público.

Veja a lista completa.

- Nadja Pessoa: Ex-A Fazenda 10. Ela foi expulsa da temporada que ocorreu em 2018. A influencer também participou dos realities Power Couple e Ilha Record.

- Cezar Black: Ex-BBB 22

- JP Venancios: Influenciador famoso por produzir conteúdos para a plataforma Kwai

- Shayan Haghbin: Empresário iraniano que participou do reality "Casamento às Cegas: Brasil". Ele também fez parte do elenco de A Fazenda do ano passado, mas foi expulso após discutir com Tiago Ramos.

- Alicia X: Influenciadora digital, cantora e irmã do MC Daniel.

- Erick Ricarte: Jornalista brasileiro, influenciador e ex-participante de "A Grande Conquista".

- Whendy Tavares: Ex-panicat

- Igor Freitas: Ex-participante do De Férias com Ex.

- Sol do Deboche: Produtora de conteúdo para as plataformas do Kwai e TikTok

- Lumena Aleluia: Ex-BBB e ex- De Férias com Ex