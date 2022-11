Com risco para Ruivinha de Marte, roça em A Fazenda promete rejeição dupla; veja enquetes

As enquetes da roça de A Fazenda entre Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Ellen Cardoso (Moranguinho) e Ruivinha de Marte apontam para rejeição dupla na noite desta quinta-feira, 10, em que duas pessoas serão eliminadas.

Vale lembrar que quanto mais votado, mais querido pelo público o participante é, ao contrário do que acontece no BBB. Dessa vez, a roça terá dupla eliminação.

Na pesquisa do Uol, Moranguinho e Deborah aparecem na liderança para ficar, com 33,31% e 33,30%, respectivamente. Ruivinha de Marte tem 25,23% e Alex é o mais rejeitado com somente 8,16% dos votos para ficar.

No levantamento feito pelo site Notícias da TV, Alex aparece com a maior rejeição, com 11,80%, seguido de Ruivinha com apenas 22,43% de preferência do público. Deborah tem 38,42% dos votos para ficar, e Moranguinho é a mais querida com 33,29%.