Com A Fazenda, Record fica à frente da Globo pela terceira vez em uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação de Luiza Ambiel de A Fazenda 12 deixou a Record à frente da Globo na média geral de audiência pela terceira vez nesta semana. O reality show rural marcou 16,7 pontos na Grande São Paulo pela medição do Ibope Kantar (cada ponto representa cerca de 74 mil domicílios na região), sua maior audiência até o momento.

No mesmo horário, de 22h54 a 0h30, a Globo ficou com 15,6 pontos de média. Durante o programa, a emissora carioca exibia o The Voice Brasil, que conseguiu fechar à frente da concorrente na média geral (17,9 a 16,5), e o Que História É Essa, Porchat?, que chegou a ficar 8 pontos atrás da concorrente no confronto direto (das 0h05 à 0h30).

O programa desta quinta-feira (22) também teve recorde de votação, com 799 milhões de votos. O desempenho só perde para o paredão de 1,5 bilhão de votos do BBB 20.

De acordo com o Twitter, as conversas sobre a eliminação renderam mais de 1,7 milhão de comentários na plataforma, maior volume registrado desde a estreia do programa. Um dos maiores picos foi quando Mateus Carrieri, que recebeu cerca de 70% dos votos para permanecer na disputa, escapou da eliminação.

Foi o segundo dia consecutivo que A Fazenda ficou à frente da Globo durante todo o período de exibição. Na quarta-feira (21), dia de Prova do Fazendeiro, a atração marcou 15,5 pontos das 22h50 a 0h23. No mesmo período, a Globo ficou com 15,4.

Antes, o reality show havia alcançado esse feito apenas no domingo (18), em que ficou com média geral de 12,7 pontos. No horário de exibição, das 23h13 às 23h40, a Globo marcou 10,9 pontos. Até esse dia, as vitórias da Record eram apenas em momentos específicos do programa, não durante toda a exibição.