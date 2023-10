Cariúcha se arrepende de ter puxado Radamés para Baia em A Fazenda

Cariúcha e Lucas, foram para a Baia. Eles escolheram Radamés e Henrique para também passarem pelo perrengue. Cariúcha justificou sua escolha para Radamés: "Não quis levar mulheres pra Baia, porque mulheres têm aqueles dias. Aí escolhi você Radamés, que veio primeiro na mente". Depois disso, no quarto, Simioni criticou a escolha da Garota da Laje: "Acho lindo sua atitude de proteger as mulheres, mas nesse momento é jogo. Você bota lá quem você quer possivelmente em uma pré-roça"..

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.