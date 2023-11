Black expõe vida de Lucas e Jojo ao vivo em A Fazenda; vídeo

Black crítica Lucas por ter levado a foto de Jojo Todynho para o reality #RoçaAFazenda pic.twitter.com/iQJ23RzHxr — A Fazenda (@afazendarecord) November 22, 2023

O segredo de Lucas veio à tona durante uma discussão com Black, nesta terça-feira (21), durante o programa ao vivo de A Fazenda.

O ex-BBB expôs que Lucas teria casado com Jojo Todynho por interesse. Além disso, Black também comentou que Lucas colocou uma foto da ex na cabeceira da cama onde ele dorme com Jaque, com quem mantém um affair dentro do reality.

"Como sempre, ela distorce completamente os fatos. Ao meu ver, a única conversa que você participou foi a de ontem, na qual você quebrou os móveis da casa. Seu namorado se descontrolou ao ouvir a verdade cuspiu na minha cara, ameaçou me quebrar na p*rrada. O Lucas veio para cima de mim com toda agressividade quando falei simplesmente a verdade sobre quem você é. A verdade veio à tona: trazer foto da ex-mulher com qual o Brasil sabe que você não tem uma boa relação. Ela te processou várias vezes e tirou o processo para você entrar aqui. Você tentou usar a imagem dela de forma perversa, a qual ela provavelmente não autorizou. Uma foto que estava na mesma cabeceira da cama que ele dorme com a Jaquelline.", detonou Black.