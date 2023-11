Black escapa da roça ao vencer a Prova do Fazendeiro; vídeo

A prova testou a memória e a agilidade de Alicia, Black e Shay. Regras. Os peões precisavam encontrar as ofertas na loja. Quanto mais rápido fossem, mais pontos acumulavam — cada produto correto, valia pontos. No final de quatro rodadas, quem tivesse o maior placar se tornava o novo Fazendeiro. Ao fim da quarta rodada, o placar ficou da seguinte forma: Alicia fez 1000 pontos, Black 1600 e Shay 1100.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.