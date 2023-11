Black detona a própria affair, Kally, em A Fazenda: 'não me beneficia nada'

Durante a dinâmica da discórdia gravada com os peões de A Fazenda 2023 (Record) ontem (26) — e que será exibida no programa desta segunda (27), Cezar Black comentou sobre seu relacionamento com Kally.

Acusado de estar com a peoa para se beneficiar, Black retrucou. "Não tem nada em ficar com a Kally que vá me beneficiar no jogo. O jogo dela é o jogo dela. Não me beneficia nada. Tem posicionamentos dela aqui que não concordei".

"Não há beneficio nenhum em estar com a Kally. Eu tenho três vezes mais seguidor na rede social do que a Kally tem. Nunca me importei com fama", disse. "Não faz diferença eu estar ou não com ela. Estar com ela aqui prejudica meu jogo porque torna meu jogo mais emocional. Vou pra um lugar que não fui antes", argumentou o ex-BBB.