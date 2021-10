Bil vence Prova de Fogo pela 2ª vez em 'A Fazenda'

A prova foi de habilidade, com os três peões tendo que empurrar seus discos por uma pista sinuosa. Com a derrota, Victor puxou Erasmo e Dynho puxou Solange para a baia. Já Bil terá o poder da chama na formação da próxima roça. A chama vermelha dará ao seu dono voto com peso dois, da chama amarela será informada apenas na terça (12).

