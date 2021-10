Bil e Dayane se detonam em A Fazenda: ‘soberba, insuportável’

O clima voltou a pesar em A Fazenda 13, dessa vez com Arcrebiano, o Bil, e Dayane. A situação, no entanto, aconteceu pelas costas, com um desabafando sobre o outro com os demais peões.

O ex-BBB acredita que a ex-Big Brother Itália vai ser eliminada por falta de humildade. “Posso estar errado no meu pensamento, mas acho que a Day vai (ser eliminada) se não for Fazendeira”, disse ele a Rico. “Uma roça não significa nada. Você me acha forte só porque voltei da Roça? Ela tá com tom de soberba já só porque foi a primeira roça”.

Dayane acha o mesmo do colega, chegando a chamá-lo de insuportável e afirmando que ele precisa ser mais humilde.. “Tem que baixar um pouquinho a bola, ser um pouquinho mais humilde. Se ele ganhar esse programa, vai virar mais insuportável do que já é. Nossa, já é insuportável assim sem ser famoso, imagina se ficar mais famoso, mais insuportável vai ficar e não quero nem estar perto para ver isso”.