Bil e Aline discutem e peoa debocha: 'Coitado, não vence reality'

Na dinâmica de ontem, em "A Fazenda 13" (RecordTV), Arcrebiano e Aline Mineiro se desentenderam. No jogo, que foi exibido na edição de hoje da atração, a peoa não gostou de alguns comentários do ex-BBB após apontá-la como a participante que "caiu no conceito" dele. Seguindo as regras do jogo, Bil elogiou Sol e disse que a ex-Banheira do Gugu "subiu no seu conceito". O peão escolheu Aline como a peoa que fez o movimento contrário em sua opinião.

"A Aline é uma pessoa que eu sempre gostei desde o começo do programa. Só não consegui ficar próximo dela por causa da Day, porque eu tinha um atrito enorme com a Day e a Day morria de ciúme de você. Não queria usar isso como ponto fraco pra atingir a Day. Nunca tive atrito com você nessa casa", começou Arcrebiano.

O peão relatou duas situações em que se incomodou com Aline. Na primeira, a ex-panicat viu que ele estava chateado e, ao ouvi-lo dizer que estava "triste porque pessoas que ele gosta estavam se perdendo", acreditou que ele estava falando sobre ela. Na segunda ocasião, Aline se incomodou com um comentário de Bil que, após ver Aline tomando banho de chuva com outros participantes, se aproximou e disse que o vídeo daquele momento deve ter ficado "lindo". Aline apontou que, na segunda situação, Bil foi irônico em sua fala. O peão discordou.

"Eu chegar perto de você no particular e falar? Uma pessoa que não tá nem aí, que depois fui ver que você é 100% jogador...", respondeu a paulistana. O modelo, então, disse que Aline já o chamou de aliado e disse que iria protegê-lo. A peoa se surpreendeu com o comentário e negou ter dito isso. "Você é o meu aliado? Por favor, procurem as imagens que falem que eu falei que ele é meu aliado. Meu aliado aqui é Rico, é Marina, é Mileide, é Sol que eu ajudo quando posso. Não falei. Não coloque palavras na minha boca. Meça suas palavras pra falar das coisas que eu falo", reclamou Aline.

Eu falei que você não tem argumentos plausíveis. Então saiba pelo menos definir a diferença de não falar bem, e não ter argumentos plausíveis. É extremamente diferente um ponto do outro. Me poupe, você é cheio de colocar palavra na boca das pessoas. Sempre quer transformar as coisas se fazendo de coitado. Para. Coitado não vence reality também, não. Aline Mineiro Com uma expressão séria, Bil só repetiu a frase "Tá bom" enquanto ouvia Aline falar.