Bil diz que Karol Conká o beijou a força e diz ter trauma de namoro em reality

Lary então diz que jamais faria isso com Bil. Ele retruca: "É que você não sabe o rolê do primeiro. Foi bem pesado", finalizou.

"A gente pega trauma, né. Das experiências que a gente teve. Entendeu? A primeira foi uma das piores. Eu não queria mesmo, e a mulher me beijou à força", disse ele em um dos momentos da conversa. A mulher a quem ele se refere é Karol Conká, com quem se envolveu no BBB.

